مشاريع تخرج فنون جميلة الأقصر تحت عنوان " مصر " 2030 م

تحت رعاية معالى الأستاذ الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر وسعادة الأستاذ الدكتور أحمد محيى حمزه عميد الكلية وإشراف الاستاذ الدكتور أحمد حمدى عبدالحارس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف السادة رؤساء الأقسام العلمية والدكتور يوسف محمود ، الدكتورة مروة عزت ، والدكتورة جهاد شريت، أنهى طلاب الكلية مشاريع التخرج للدفعة رقم 24 للعام الأكاديمى 2023/2024 حيث جائت مشاريع التخرج فى ضوء رؤى الدولة المدنية متمثلة فى رئاسة مجلس الوزراء .

يأتى الأهتمام بمشروع " الهوية البصرية " والذى يتبناه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وكانت الأقصر محطة الأنطلاق الأولى لهذا المشروع ومن منطلق الحرص على تحفيز الشباب للمشاركة فى المشروعات القومية وتأكيد على دور الكلية والجامعة وكوادرها للمشاركة الفعالة .

وفى هذا السياق حرصت كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر الدفع بطلاب البكالوريوس وخاصة مشروع التخرج للمشاركة فى تفعيل خطة الدولة المصرية ووضع أفكار تصميمية وإبداعية تقوم على ترسيخ الهوية البصرية والصورة الذهنية لمحافظة الأقصر وإظهار الهوية التراثية والثقافية للمحافظة ،كذلك حث الطلاب على تبنى قضايا التنمية المستدامة بخطة الدولة 2030 م .

والتى تدعو إلى الإرتقاء بأنماط الحياة والأحتياجات البشرية وتحقيق رؤيه القيادة السياسية للجمهورية الجديدة وفى محاولة جادة لتحويل الفكر الأكاديمى المتميز إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع ، الأمر الذى يعمل على تنمية مهارات الشباب والإستفادة من الفكر الجديد لهم .

ليؤكد أن هذا الجيل مستعد للعمل والمشاركة بما يضمن الأنتماء الذى طالما يترسخ حيث يمتلك الشباب أفكاراً جاده قابلة للتغيير.

ــ كل هذا يأتى فى إطار حرص الكلية على التأكيد على رؤيتها وهى أن تصبح واحدة من الكليات الحكومية المتميزة فى نشر التعليم والثقافة والبحث العلمى ومصادر المعرفة والسعى قدماً فى تأكيد خدمتها للمجتمع مؤكده بذلك عل دورها فى تنمية المجتمع وذلك من خلال التأكيد والتدعيم بمقومات الجودة العالية من منظور عالمى وعلى هذا فقد كانت هناك العديد من المشروعات الفنية والإبداعية تؤكد على هذه السياسة العامة لمشروعات التخرج.

حيث جاءت موضوعات عدة منها "الهوية البصرية والموروث الثقافى لمحافظة الأقصر" مشروع حياة كريمة ــ المشروعات التنموية ــ الهوية الثقافية فى العصر الرقمى ــ مشروع تطوير كورنيش النيل بالأقصر ــ محطة القطار الكهربائى السريع بالأقصرــ تطوير حديقة سيدى منصور بالأقصر ــ متحف الأقصر - فندق ومنتجع بيئى .