رسالة دكتوراه تناقش «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية»

ناقشت الباحثة صفاء أبو الجود بشاري، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، رسالة (الدكتوراه) في شعبة الشريعة الإسلامية بقسم الفقه العام بالكلية، وموضوعها: «التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية».

وقد ضمت لجنة الإشراف والمناقشة كلًّا من:

- الدكتور رجب عبد المنعم متولي، أستاذ القانون الدولي العام رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون في تفهنا الأشراف بالدقهلية، مشرفًا أصليًّا.

- الدكتورة روحية مصطفى الجنش، رئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة وعضو لجنة الترقيات، مشرفًا مشاركًا.

- الدكتورة فتحية محمود الحنفي، أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، مناقشًا داخليًّا.

- الدكتور محمد مهنا، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، مناقشًا خارجيًّا.

وقد حصلت الباحثة بعد مناقشة علنية على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه العام بتقدير: مرتبة الشرف الأولى.