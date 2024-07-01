بدء محاولات استخراج شاب سقط في بئر بالمنيا

وصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة المنيا، إلى منطقة نجع العقولة غرب مدينة ملوي؛ للبحث عن الشاب الذي سقط داخل بئر عميقة ومحاولة إخراجه.

وأكد أحد الأهالي أنه فور إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، وصلت معدات ثقيلة إلى موقع البلاغ للبحث عن الشاب وتتم حاليا أعمال الحفر في البئر لإخراجه.

وكان أحد مواطني محافظة المنيا وبالتحديد في مركز ملوي سقط داخل حفرة يصل عمقها إلى 8 أمتار، ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى، حدث حدثت أخرى مشابهة خلال الفترة الماضية.

ورغم مرور ثلاث ساعات على سقوطه في البئر، تتواصل الجهود للوصول إلى المواطن الذي سقط في البئر والذي يدعى عبد الله سالم علي، المقيم في نجع العاقولة بقرية الشيخ شبيكة في مركز ملوي.

وطالب أهالي القرية الجهات المعنية ومحافظ المنيا بسرعة التحرك وتحريك معدات للقرية من أجل المساهمة في انقاذ المواطن الذي ظل في البئر لما يزيد على 3 ساعات الآن.