تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين في الجغرافيا

أدى طلاب مدارس المكفوفين، صباح اليوم الإثنين، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في مادة الجغرافيا (ورقة أولى) بإجمالي عدد 255 طالبا وطالبة.

وحرص عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء امتحانات الثانوية العامة بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وجدير بالذكر أن طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول بشعبتيها العلمية والأدبية يؤدون غدا الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو ٢٠٢٤.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ونحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.