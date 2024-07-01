وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد سير امتحانات الثانوية الأزهرية بالغربية

استقبل فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الاثنين، والدكتور أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم ووكيل قطاع المعاهد، يرافقه الدكتور محمد القزاز، أمين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية، والاطمئنان على مدى انتظام العمل باللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

شملت الجولة التفقدية لوكيل قطاع المعاهد لشؤون التعليم، ورئيس منطقة الغربية الأزهرية، متابعة سير الامتحانات بإدارة المحلة الكبرى التعليمية الأزهرية (لجنة فتيات المحلة الكبري ولجنة فتيات صفط تراب)، وذلك للتأكيد على انضباط سير العمل بداخل اللجان، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في جو هادئ ومستقر.

وشدد فضيلة الدكتور أحمد شرقاوي، على ضرورة التحقق من التزام رؤساء اللجان والمراقبين بالتعليمات داخل اللجان، والتأكد من تطبيق توجيهات الإدارة المركزية للامتحانات، والتي من شأنها تحقيق الانضباط والهدوء الكامل داخل اللجان، وتوافر كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات.

وأكد فضيلة الشيخ طلحة على ضرورة توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات بالمنطقة عند وجود أي استفسار.

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحانات اليوم بمادة البلاغة، دون رصد أي شكاوى تتعلق بسير الامتحان.