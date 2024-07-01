أسعار العملات بالبنوك اليوم الإثنين 1-7-2024 مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 1-7-2024، وفقا للتحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.12 جنيه للشراء، 48.22 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.63 جنيه للشراء، 51.96 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.12 جنيه للشراء.

48.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.63 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.84 جنيه للشراء.

61.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.82 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

156.30 جنيه للشراء.

157.35 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.11 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.21 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.

ارتفع اليورو، الاثنين، بعد تصدر تحالف ينتمي لليمين المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية لكن بفارق أضعف من المتوقع، بينما يكافح الين للابتعاد عن أدنى مستوياته في 38 عاما.

وأظهرت استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع فوز حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي أجريت أمس الأحد، لكن التحالف فاز بحصة أقل من الأصوات عما توقعته بعض استطلاعات الرأي في البداية.

وارتفع اليورو، الذي انخفض نحو 0.8 بالمئة منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء الانتخابات في التاسع من يونيو، 0.4 بالمئة إلى 1.0756 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وأدى ارتفاع اليورو إلى انخفاض الدولار قليلا مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لكن العملة الأميركية كانت تعاني أيضا جراء بيانات صدرت، الجمعة، أظهرت تباطؤ التضخم الأميركي في مايو، ما عزز توقعات بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 63 بالمئة تقريبا خفضا من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مقارنة باحتمالية 55 بالمئة قبل شهر.

ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.2659 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.66655 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.6098 دولار أميركي.