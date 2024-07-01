رئيس قناة السويس والهيئة الاقتصادية يشهدان توقيع عقد بين شركة "انتيبوليوشن إيجيبت

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بين شركة آنتيبوليوشن إيجيبت، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك تفعيلا للتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات والأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وينص التعاقد على تقديم خدمات جمع المخلفات للسفن العابرة لقناة السويس بمنطقة المدخل الشمالي للقناة، والتخلص الآمن منها تحت إشراف شركة آنتيبوليوشن إيچبت" إحدى شركات هيئة قناة السويس وبالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل.

وقع العقد اللواء محمد أحمد محمد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، واللواء محمد سليمان رئيس الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية، والسيد كريتون كاتسامينيس المدير التنفيذي لشركة آنتيبوليوشن إيچبت" .

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس، قطعت شوطا كبيرا نحو زيادة حزمة الخدمات الملاحية والبحرية المقدمة للسفن العابرة، حيث نجحت الهيئة في إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل أبرزها خدمات تموين الوقود وإزالة المخلفات البحرية وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء و تتلائم مع الاستراتيجية المستقبلية للإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء" بحلول عام 2030 .

وأوضح الفريق ربيع، أن الاتفاق يعد نقلة نوعية كبيرة لبدء نشاط جمع المخلفات البحرية بطريقة آمنة ومستدامة ثم إعادة تدويرها مرة أخرى وفق التقنيات التكنولوجية الأحدث عالميا والمعايير والاشتراطات البيئية العالمية.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء العمل الفعلي بكل من منطقة المدخل الشمالي والجنوبي للقناة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر، وذلك بالتوازي مع التزام شركة "آنتيبوليوشن إيچبت"بالقيام بدورها المجتمعي في أعمال التدريب المهني وإنشاء المدارس الصناعية وغيرها من الأنشطة المجتمعية التي سيتم التوافق عليها لاحقا وفقا للاحتياجات التنموية.

ووجه رئيس الهيئة، رسالة طمانة بشأن ما يتيحه التعاقد من إتاحة الفرصة بحل إشكالية العديد من المقاولين العاملين في مجال جمع المخلفات من السفن العابرة بهذه المناطق حيث تم التوافق على أن تكون الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل مظلة لمقاولي الأشغال البحرية من خلال الإشراف على الخدمات المقدمة من خلالهم بما يكفل مظلة قانونية وآليات عمل تواكب التكنولوجيا الحديثة وتراعي الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة.

وفي هذا السياق صرح وليد جمال الدين، أن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء التعاون الوثيق مع هيئة قناة السويس، كما تأتي بالاتساق مع النظم الصديقة للبيئة التي تقوم عليها اقتصادية قناة السويس منذ إنشائها، وريادتها فيما يتعلق بالممارسات المستدامة في المجالات البحرية واللوجستية والصناعية، هذا بالإضافة إلى ما حققته في مجال إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن بناءً على نجاحها في تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والأخضر منذ مايو 2023، حيث تم تموين 1491سفينة بحوالي 949 ألف طن حتى 1 يوليو 2024، بالإضافة إلى حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تسريع وتيرة خفض الانبعاثات في المجال الصناعي والبحري وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين في هذا المجال، وأكد على أن المنطقة الاقتصادية تستهدف تشجيع المستثمرين على تصنيع المنتجات الخضراء التي تعتمد على الوقود الأخضر بمختلف أشكاله.

وأضاف وليد جمال الدين، أن التعامل مع جمع المخلفات للسفن والتخلص الآمن منها، والامتثال للمعايير الاجتماعية والبيئية والإدارية؛ يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حصلت على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية “SDG Model Zone Partner” من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones “GASEZ”، كاعتراف بالجهود الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال، كما أكد التزام اقتصادية قناة السويس نحو تقديم بيئة عمل تراعي المعايير البيئية الدولية وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

فيما أعرب فيرون فاسيلياديس رئيس مجلس إدارة شركة انتيبوليوشن إيجيبت عن تطلعه لتقديم خدمات متميزة عبر الشراكة مع قناة السويس آملا أن يكون لها بصمة إقليمية خاصة تمتد خارج نطاق قناة السويس في ظل امتلاك الشركة المقومات اللازمة للنجاح من التكنولوجيا المتقدمة والكوادر البشرية المؤهلة، علاوة على خطة العمل ودراسة الجدوى، مثمنا ما لمسه من دعم كبير من هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات لإنجاح المشروع وتحويله لخطوات فعلية على أرض الواقع.

جدير بالذكر، أن شركة" آنتيبوليوشن إيچبت"هي شركة مساهمة مصرية بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية والسيد إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.



