محافظ أسيوط يوجه بمتابعة تطبيق قرارات مواعيد غلق المحلات التجارية

لترشيد استهلاك الكهرباء

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات التجارية بكل حزم ودون أي تهاون سواء خلال حملات دورية أو مفاجئة وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء لافتاً إلى تكليف مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة برفع تقرير يومي بالجهود المبذولة في هذا الشأن بكافة القرى والمراكز بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية كالوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومسئولي البيئة والأزمات ومديرية الأمن ومراكز الشرطة، مشدداً على اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر حيال المخالفين.

وناشد محافظ أسيوط، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن حيث أن هذا القرار قد جاء على سبيل الاستثناء لفترة مؤقتة لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن تضمن مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 بحيث تكون من الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءاً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها، كما تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا بالإضافة إلى تحديد مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءاً ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة مشيراً إلى استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران من المواعيد الجديدة للغلق مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.