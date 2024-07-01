حملات رقابية مكثفة مع بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، البدء فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ، بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً ، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو ، وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ، ماعدا يومى الخميس والجمعة ، وأيام الأجازات والأعياد الرسمية .

سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً، وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ ، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، شدد المحافظ ، على رؤساء الوحدات المحلية ، و كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية ، و تكثيف حملات المراقبة والتفتيش ، للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق ، إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع ، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، بكل حسم دون تقاعس أو تهاون .

وأشار المحافظ ، إلى أهمية دور وسائل الإعلام و مؤسسات المجتمع المدنى ، ودور العبادة فى زيادة وعى المواطنين ، بأهمية الإستخدام الأمثل والرشيد للطاقة ، و الحد من استهلاك الكهرباء ، و خاصة مع الإرتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة ، ليس فى مصر فحسب ، ولكن على مستوى العالم مما دفع كثيرا من الدول إلى اللجوء لترشيد استهلاك الطاقة .