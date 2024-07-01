ما هي مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة؟ "فيديو"

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا يرصد مطالب المواطنين بمختلف المحافظات من الحكومة الجديدة، وتركزت مطالب المواطنين على الاهتمام بملف التعليم والصحة وتنمية الاستثمارات وحل مشكلات انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.

مطالب المواطنين بمختلف المحافظات من الحكومة الجديدة

وطالب أحد المواطنين من محافظة الجيزة، الحكومة الجديدة باتخاذ كافة الإجراءات من أجل السيطرة على أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير، وخفض عدد كبير من الأسعار، وأن تكون الحكومة الجديدة أكثر إيجابية، وتحدثت فتاة عن أنه المطلوب الآن وجود رقابة على الأسعار، لأن كل تجار يبيع بسعر مختلف، وأنه على الحكومة الجديدة حل أزمة انقطاع الكهرباء والتي تسببت في العديد من المشكلات للمواطنين، قائلة: "النور بقى بيقطع بالـ3 ساعات وأكتر في أوقات".

وتحدث عن ضرورة تحسين الخدمات التي تقدم بالمستشفيات والعمل على رفع جودة التعليم في المدارس، مشيرًا إلى أن التعليم والصحة والزراعة ملفات وقطاعات أساسية، موضحًا أنه يرجو النظر للفلاح نظرة خاصة لأن الزراعة هي التي تزيد من قيمة الجنيه المصري.

وقال أحد المواطنين: "نتمنى محاولة إعادة الاستفادة من القوة البشرية التي تتخرج من الجامعات، وبخاصة أن هناك مجالات كثيرة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة الذي يمكنه استيعاب أعدادا كبيرة من الخريجين".

وأعرف مواطن آخر، عن تمنيه بأن تتضمن الحكومة الجديدة وزراء يعملون في قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن صعيد مصر في حاجة إلى زيادة الاستثمارات على أراضيه عشرة أضعاف.