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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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تمكين الشباب بعد 30 يونيو.. إنجازات ملموسة وآفاق واسعة (فيديو)

تمكين الشباب
تمكين الشباب

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيًا بعنوان "تمكين الشباب بعد 30 يونيو.. إنجازات ملموسة وآفاق واسعة"، والذي يؤكد على أن ثورة 30 يونيو أحدثت نقلة نوعية في مسار تمكين الشباب ودمجهم في مسيرة البناء والتطوير، إيمانا بدورهم المحوري في صناعة حاضر ومستقبل بلدهم.

 ثورة 30 يونيو

وتجلى اهتمام الدولة المصرية في مسار تمكين الشباب منذ ثورة 30 يونيو في العديد من الإنجازات والمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وركزت على تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في مختلف مجالات الحياة العامة.

وقد بادر الرئيس السيسي بإنشاء آلية تواصل مستمرة مع الشباب من خلال مؤتمرات ومنتديات دورية، حيث عقد عدة منتديات عربية ومحلية ودولية للشباب، وقد وفرت هذه المؤتمرات منصة حوارية مفتوحة بين الشباب وممثلي الحكومة لمناقشة مختلف القضايا التي تهمهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار.

كما أطلق عام 2015 البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بهدف إعداد جيل من الشباب المؤهل للعمل السياسي والإداري والمجتمعي، إذ يتم تدريبهم على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط واكتساب المهارات اللازمة لمواجهة التحديات.

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