إعلان قرار وزير التعليم بشأن نموذج إجابة امتحان الفيزياء بعد قليل

يعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، القرار النهائي بشأن امتحان الفيزياء في الثانوية العامة 2024 حول تغيير نموذج الإجابة من عدمه.

ويجتمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الوقت الحالي، مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة أسئلة ونموذج إجابة امتحان الفيزياء في الثانوية العامة.

ويستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة الفنية لقياس مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الامتحانية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة وفي ضوء شكاوى الطلاب والمعلمين.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء أية أسئلة يثبت صعوبتها من تقرير اللجنة أو من خلال الحديث معهم ويتم منح درجة السؤال الملغي للطلاب.

وأقر التقرير الفني بأن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 يتضمن أنماطا جديدة من الأسئلة لكن في متناول الطالب، كما يتضمن بعض الأسئلة التي أثارت الجدل سواء من حيث الصياغة أو دقة التعبير وسيتم تفسير ذلك لصالح الطالب 100 في المائة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ونحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.

شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024 من امتحان الفيزياء

واشتكى طلاب الثانوية العامة 2024 من وجود أسئلة في امتحان الفيزياء ليس لها إجابة من ضمن الاختيارات المطروحة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وذكر طلاب الثانوية العامة 2024 أن هناك سؤالا يشمل رسم مغناطيس والاختيارات تتضمن أرقام المغناطيس في حين أن الرسم ليس مرقمًا.

وأشار طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية إلى وجود سؤال آخر عن توليد تيار كهربائي متردد ليس له جوابًا بين الاختيارات في الأسئلة الموضوعية.

ونوه عدد من الطلاب بأنه تم تعديل أحد الأسئلة من قبل مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لوجود خطأ في صياغة السؤال بينما لم تنوه عنه لجان أخرى.

