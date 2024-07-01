ترتيب بطولة العالم للصانعين بعد جائزة النمسا الكبرى للفورميلا وان
يواصل فريق ريد بول بطل العالم للفرق سيطرته على مقدمة جدول بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان بعد اسدال الستار على جائزة النمسا الكبرى مساء الاحد بإجراء السباق النهائي الذي اقيم بمشاركة العشر فرق المشاركة في بطولة العالم .
وتعد جولة النمسا الكبرى هي الجولة الحادية عشرة لبطولة العالم للفورميلا وان حيث تصدر فريق ريد بول حامل اللقب البطولة برصيد 335 نقطة من خلال سائقيه الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم و زميله المكسيكي سيرجيو بيريز بينما يأتي فريق فيراري في المركز الثاني بالثنائي الفرنسي شارل ليكلير و الأسباني كارلوس ساينز برصيد 291 نقطة بينما جاء فريق مكلارين في المركز الثالث برصيد 268 نقطة بسائقيه لاندو نوريس و أوسكار بياستري.
وفيما يلي الترتيب الكامل لبطولة العالم للصانعين لسباقات الفورميل وان قبل سباق جائزة برشلونة الكبرى:
الترتيب الفريق النقاط
الاول ريد بول رايسنج 335 نقطة
الثاني فيراري 291 نقطة
الثالث مكلارين 268 نقطة
الرابع مرسيدس 196 نقطة
الخامس استون مارتن 58 نقطة
السادس ريد بول فيزا 30 نقطة
السابع هاس 19 نقطة
الثامن ألبين 9 نقاط
التاسع ويليامز نقطتين