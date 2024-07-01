ترتيب بطولة العالم للسائقين بعد نهاية جائزة النمسا الكبرى للفورميلا وان

نجح سائق مرسيدس جورج راسل في الفوز بالمركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى للفورميلا وان على حلبة سبيلبيرج الخاصة بفريق ريد بول لينجح راسل في احتلال المركز السابع في ترتيب بطولة العالم برصيد ١١١ نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق مكلارين الذي نجح هو الاخر في الفوز بالمركز الثاني في السباق .

المتصدر الهولندي ماكس فيرستابين ورغم سوء الحظ الذي واجهه خلال السباق بعد تصدره لأغلب مراحل السباق الا ان تصدامه مع لاندو توريس سائق فريق مكلارين جعله يتراجع إلى المركز الخامس في السباق الا انه مازال يغرد منفردا في صدارة بطولة العالم بل ووسع الفارق عن أقرب ملاحقيه لاندو نوريس الذي خرج خالي الوفاض من السباق .

في المقابل ورغم خيبة أمله لخروجه من السباق رغم فوزه بالمركز الثاني في التجارب التأهيلية الا ان البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين مازال يحتل المركز الثاني امام سائق فيراري شارل ليكلير بينما استمر ليكلير في المركز الثالث الذي خرج بلا نقاط من سباق جائزة النمسا الكبرى في تراجع كبير لسائق فيراري منذ فوزه بسباق جائزة موناكو الكبرى .

الاسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري والذي احتل المركز الثالث في سباق جائزة برشلونة واصل احتلاله المركز الرابع في ترتيب بطولة العالم للسائقين فيما يحتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول المركز الخامس .

وفيما يلي ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان:

المركز السائق النقاط

الاول ماكس فيرستابين ٢٣٧ نقطة

الثاني لاندو نوريس ١٥٦ نقطة

الثالث شارل ليكلير ١٥٠ نقطة

الرابع كارلوس ساينز ١٣٥ نقطة

الخامس سيرجيو بيريز ١١٨ نقطة

السادس اوسكار بياستري ١١٢ نقطة

السابع جورج راسل ١١١ نقطة الثامن لويس هاميلتون ٨٥ نقطة

التاسع فرناندو ألونسو ٤١ نقطة

العاشر يوكي تسونودا ١٩ نقطة

١١ لانس استرول ١٧ نقطة

١٢ نيكو هولكينبيرج ١٤ نقاط

١٣ دانيال ريكاردو ١١ نقطة

١٤ أوليفر بيرمان ٦ نقاط

١٥ بيير جاسلي ٦ نقاط

١٦ كيفين ماجنسون ٥ نقاط

١٧ استيبان اوكون ٣ نقاط

١٨ ألبون ٢ نقطة