مايسترو المانيا يواصل تألقه في يورو 2024

نجح توني كروس، لاعب وسط منتخب ألمانيا في الظهور بصورة مميزة بالكأس القاري، وكان نجم ريال مدريد الإسباني، عنصرا رئيسيا في تأهل "المانشافت" للدور القادم، بسبب قدرته على نقل اللعب للأمام وربط إيقاع منتخب بلاده.



و بات توني كروس أكثر اللاعبين قياما بالتمريرات الصحيحة في دور المجموعات بأكمله، بواقع 326 تمريرة، وذلك وفقا للحساب الرسمي لكأس الأمم الأوروبية.

وبفارق كبير، جاء في المركز الثاني، نجم وسط إيطاليا نيكولو باريلا، بنحو 221 تمريرة صحيحة، وجاء مواطنه الآخر، جورجينيو بـ219 تمريرة، ثم بيير هوبيرج، لاعب الدنمارك (219) وخلفه زميله مورتين هيولماند (199)، وكل المنتخبين الإيطالي والدنماركي قد غادرا البطولة من دور ثمن النهائي.

ويخوض توني كروس بطولته الأخيرة مع المنتخب الأماني بعد غعلانه إعتزال كرة القدم قبل إنطلاق منافسات اليورو.