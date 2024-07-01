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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

مايسترو المانيا يواصل تألقه في يورو 2024

توني كروس
توني كروس

نجح توني كروس، لاعب وسط منتخب ألمانيا في الظهور بصورة مميزة بالكأس القاري، وكان نجم ريال مدريد الإسباني، عنصرا رئيسيا في تأهل "المانشافت" للدور القادم، بسبب قدرته على نقل اللعب للأمام وربط إيقاع منتخب بلاده.

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يورو 2024.. أرقام مميزة لمنتخب المانيا بعد التأهل لربع النهائي


و بات توني كروس أكثر اللاعبين قياما بالتمريرات الصحيحة في دور المجموعات بأكمله، بواقع 326 تمريرة، وذلك وفقا للحساب الرسمي لكأس الأمم الأوروبية.
وبفارق كبير، جاء في المركز الثاني، نجم وسط إيطاليا نيكولو باريلا، بنحو 221 تمريرة صحيحة، وجاء مواطنه الآخر، جورجينيو بـ219 تمريرة، ثم بيير هوبيرج، لاعب الدنمارك (219) وخلفه زميله مورتين هيولماند (199)، وكل المنتخبين الإيطالي والدنماركي قد غادرا البطولة من دور ثمن النهائي.
ويخوض توني كروس بطولته الأخيرة مع المنتخب الأماني بعد غعلانه إعتزال كرة القدم قبل إنطلاق منافسات اليورو.

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