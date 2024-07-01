يورو 2024.. أرقام مميزة لمنتخب المانيا بعد التأهل لربع النهائي

حققت ألمانيا تأهلًا إلى المرحلة التالية في الأدوار الإقصائية، في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ 2 يوليو 2016 ضد إيطاليا في بطولة أمم أوروبا.

سجلت ألمانيا 10 أهداف وهو أكبر عدد لها في نسخة واحدة من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

كما أصبح جمال موسيالا (21 عامًا و124 يومًا) أصغر هداف لألمانيا في مرحلة خروج المغلوب في بطولة أوروبا، متفوقًا على ديتر مولر ضد يوغوسلافيا في 17 يونيو 1976 (22 عامًا و77 يومًا).

بينما الدنمارك تواصل خسارة جميع مبارياتها أمام البلد المضيف في بطولة كأس الأمم الأوروبية.