نقابة الأطباء تدعو أعضاءها لحضور الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية

دعت نقابة أطباء مصر، كل الأطباء لحضور الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الساعة الثانية ظهرًا بمقر النقابة العامة للأطباء 42 شارع قصر العيني بالقاهرة على أن يبدأ التسجيل من الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، إلى أنه تمت إجراءات الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية العادية بالجرائد الرسمية طبقاً لقانون نقابة الأطباء، وتم الدعوة لانعقاد الجمعية يوم الجمعة 28 يونيو ولكن لم يكتمل النصاب القانوني لها، ووفقا لقانون النقابة يتم الإعلان عن الانعقاد الثاني للجمعية العمومية يوم الجمعة 12 يوليو الجاري.

ويكون جدول أعمال الجمعية العمومية كما يلي:

1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها.

2- كلمة مراقب الحسابات.

3- مناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 (تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق).

4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.

5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.

6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة.

7- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة.

8-إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية.

9-تعديل لائحة النقابة الداخلية.

10-تعديل لائحة مصر العطاء.

11- ما يستجد من أعمال.