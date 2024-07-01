نصائح لمريض حساسية الشعب الهوائية فى الجو الحار

هل ممكن ان يأتى الصيف بعوامل بيئية مثيرة لنوبات الشعبى عند مرضى حساسية الشعب الهوائية؟

يجيب الدكتور نبيل الدبركى استاذ الصدر والحساسية والصدر ومدير مركز الحساسية والصدر بإمبابة، قائلا: معظم الناس يظنون ان الشتاء هو فقط فصل حدوث نوبات الربو الشعبى ولكن نجد ايضا الصيف قد يحمل مثيرات عديدة للنوبات منها ارتفاع درجة الحرارة وازدياد الرطوبة قد تؤدى إلى ازدياد انتشار معظم الفطريات والطور المتحوصل من هذه الفطريات يعتبر مثيرا قويا عند تخزين الحبوب والقش بمنازل الريف فى حجرات مظلمة ونسبة الرطوبة عالية بها حتى لا تتكاثر تلك الفطريات وننصح فى المنازل بالمدن عدم ترك بقايا من الاطعمة بالمطابخ عارية حتى لا تنمو عليها الفطريات، والتخلص اولا بأول من القمامة وعدم تركها فى المنازل أو امام الشقق عارية بل يجب وضعها فى اكياس مغلقة داخل صفائح بلاستيك لها غطاء.

وفى فصل الصيف نجد ازدياد نسبة حبوب اللقاح فى الجو وهذه تعتبر مثيرا اقويا ومهما لبعض المرضى ولا بد من ازالة أى نوع من نباتات الزينة داخل المنازل التى بها فرد يعانى من حساسية الشعب الهوائية، وخاصة اذا ثبت انه حساس لحبوب لقاح تلك الانواع وننصح مرضى حساسية الشعب الهوائية بقلة تواجدهم فى الاماكن التى ينتشر بها النباتات والمزروعات والزهور اذا كان المريض حساسا لحبوب اللقاح ويمكن معرفته باختبارات الحساسية وفى الصيف ايضا تزداد فيه صراصير المطبخ وتعتبر من المثيرات النوعية للنوبات عند بعض المرضى ويجب الاهتمام بالنظافة الجيدة داخل الشقق وعدم ترك أى مخلفات للأطعمة أو أى قمامة ومقاومة الصراصير فور ظهورها.

ويضيف الدكتور نبيل الدبركى فى فصل الصيف نجد نتيجة استخدام المكيفات بكثرة فى حجرات مغلقة وخاصة بالمنازل يؤدى إلى ازدياد انتشار حشرة الفراش والتى تتواجد بمفروشات السرير وفى الستائر والموكيت والسجاد وكل تراب المنزل، وهذه الحشرة غير مرئية وتعيش فى درجات الحرارة المنخفضة، ويجب تهوية غرف المنزل وتعريضها ومحتوياتها للشمس يوميا خاصة عند مرضى حساسية الشعب الهوائية وازالة الموكيت والسجاد ويفضل ان تكون الارضيات غير مفروشة وتترك على البلاط أو السيراميك وليس من المستحب ان تكون الارضية باركيه عند هؤلاء المرضى لأن مع الاستخدام ووقوع بعض السوائل عليه قد يحدث نوع من نمو الفطريات والحشرات التى تؤدى إلى ازدياد نسبة حدوث نوبات الربو الشعبي.

وينبه الدكتور نبيل الدبركى فى الصيف يكثر استخدام المبيدات الحشرية لمقاومة البعوض والذباب والصراصير وهذه المبيدات غير النوعية لحدوث ازمات الربو عند كل مرضى حساسة الشعب الهوائية، وفى الصيف يزداد استخدام العطور ويجب التحفظ فى استخدامها عند مرضى حساسية الشعب الهوائية ويجب الابتعاد عن مواجهة اجهزة التكييف والمراوح بطريقة مباشرة حتى لا تحدث انقباض فى الشعب الهوائية وحدوث ازمة ربوية، وفى فصل الصيف تكثر عادة طلاءات المنازل من حوائط وارضيات وموبيليا وابواب وشبابيك فيجب ابعاد فرد الاسرة المريض بحساسية الشعب الهوائية عن المنزل طول فترة الدهانات ويعود بعد فترة حينما تكون قد انتهت روائح تلك الدهانات من المنزل.