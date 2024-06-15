مدرب ألمانيا يوجه رسالة لـ موسيالا بعد الفوز الكبير على اسكتلندا

وجه يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، رسالة لمهاجم الماكينات جمال موسيالا،وذلك عقب الفوز الكبير على اسكتلندا.



وكان المنتخب الألماني قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024.

وكان ناجلسمان في تصريحات عقب نهاية مباراة ألمانيا واسكتلندا: "بالطبع، سعيد على المستوى الشخصي لـ موسيالا، لأنه أهدر بعض الفرص الكبيرة في كأس العالم 2022، لقد أبقاه هذا الأمر مشغولًا".

وتابع: "الأهم ألا يقتصر الأمر على حصول شخص واحد على المكافأة، بل أن نتمكن من مشاركتها "حيث شارك عدة لاعبين في تسجيل الأهداف في تلك المباراة".

وشدد: "سأسمح للاعبين بالراحة غدًا، ثم سنبدأ يوم الأحد استعداداتنا لمباراة المجر، يمنحني الفريق الكثير من الطاقة، لقد استمتعت كثيرًا مع هذه المجموعة من اللاعبين، لقد أدى الفريق أداءً جيدًا للغاية وأنا سعيد جدًا بذلك".

ويستعد المنتخب الألماني لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المجري في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم أوروبا.