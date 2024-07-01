الثانوية العامة 2024| تقييم امتحان الفيزياء أمام وزير التربية والتعليم

يطلع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التقرير الفني لامتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024.

وبدأ اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحان الفيزياء في الثانوية العامة.

ويستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات.

ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراره النهائي بشأن امتحان الفيزياء بعد انتهاء الاجتماع.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء أية أسئلة يثبت صعوبتها من تقرير اللجنة أو من خلال الحديث معهم ويتم منح درجة السؤال الملغي للطلاب.

وجاء في التقرير الفني أن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 يتضمن أنماطا جديدة من الأسئلة ولكنها في متناول الطالب.

كما يتضمن امتحان الفيزياء في الثانوية العامة 2024 بعض الأسئلة التي أثارت الجدل سواء من حيث الصياغة أو دقة التعبير وسيتم تفسير ذلك لصالح الطالب 100 في المائة.



شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024 من امتحان الفيزياء

واشتكى طلاب الثانوية العامة 2024 من وجود أسئلة في امتحان الفيزياء ليس لها إجابة من ضمن الاختيارات المطروحة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وذكر طلاب الثانوية العامة 2024 أن هناك سؤالا يشمل رسم مغناطيس والاختيارات تتضمن أرقام المغناطيس في حين أن الرسم ليس مرقمًا.

وأشار طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية إلى وجود سؤال آخر عن توليد تيار كهربائي متردد ليس له جوابًا بين الاختيارات في الأسئلة الموضوعية.

ونوه عدد من الطلاب بأنه تم تعديل أحد الأسئلة من قبل مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لوجود خطأ في صياغة السؤال بينما لم تنوه عنه لجان أخرى.

رد وزارة التعليم على أخطاء امتحان الفيزياء 2024

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية من وجود أخطاء في امتحان الفيزياء.

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن هناك لجنة متخصصة لمراجعة امتحان الفيزياء والوقوف علي حقيقة شكاوي الطلاب ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة ستراجع مدى مطابقة امتحان الفيزياء للمواصفات ونموذج الإجابة ويتم التعديل في حالة وجود أي خلل.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ونحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.