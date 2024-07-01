محافظ أسوان: الانتهاء من خطة الرصف بنسبة 100 %

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية للإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة بقطاع الطرق، لافتاً إلى أنه تم تكليف مسئولى الجهات المعنية لإستكمال البانوراما الحضارية لمنظومة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم العمل على قدم وساق حيث تم الانتهاء بنسبة 100 % من أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، باعتمادات 131.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان فقد تم الإنتهاء من رصف شارع السوق بالمدينة بطول 1 كم بعد أن تم تفريغه من العشوائيات والإشغالات منذ أيام لتسهيل الحركة أمام المارة والمركبات من أهالى المدينة السياحية .