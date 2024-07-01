وحدات سكنية ورعاية طبية.. منظومة جديدة لـ"التضامن" لرعاية الأيتام

أكد علاء عبد العاطي، مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن، أن الوزارة هي المعنية برعاية الأيتام على مستوى الجمهورية ولديها اهتمام كبير للغاية بملف الطفولة بوجه عام، موضحًا أن وزارة التضامن وخلال الفترة الحالية تعمل على تطويره عبر قانون الطفل المصري والذي يعد من أفضل القوانين الخاصة بالطفولة على مستوى العالم، مشددًا على أن الوزارة لديها اهتمام كبير بتطوير الأطر التشريعية الخاصة بقانون الطفل.

وشدد “عبد العاطي”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح”، والمُذاع على شاشة “dmc”، أن وزارة التضامن تعمل على قانون جديد “الرعاية البديلة” المعروض على مجلس النواب وفي انتظار إقراره، مؤكدًا أن وزارة التضامن نظمت أكثر من لقاء وحوار مجتمعي ليتم التوافق على مشروع قانون الرعاية البديلة والقانون به كل ما يخص الطفل اليتيم وخاصة الطفل المكفول في أسر بديلة.

وتابع: “القانون معني أكثر بالأطفال المحرومين من رعاية الوالدين حتى يتثنى لهم الاستمتاع بكافة الخدمات من وحدات سكنية ورعاية طبية، وخلافه”.

وزيرة التضامن تدشن حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر للأورام السرطانية



وكانت دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من الأسمرات حملة "من بدري أمان"، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، في تسع محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة.

وشهد إطلاق الحملة حضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والسيد الوليد عثمان ممثل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وقيادات العمل بوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان ، حيث يأتي إطلاق الحملة بالتزامن مع إحياء ذكرى حصول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فى شهر يونيو 2023 على تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر علامة توعية بالسرطان بالعالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد الخدمات المقدمة من الحملة للسادة المواطنين، وكذلك لقاء الرائدات الاجتماعيات المشاركات في الحملة، مشيدة بما يقمن به من أعمال في المجتمع، ودورهن في إذكاء الوعي المجتمعي ، كما التقت عددا من السيدات، وحثتهن على المشاركة بايجابية في الحملة والاستفادة من الخدمات المقدمة بها.