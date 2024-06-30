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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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الغرف التجارية: "قرار غلق المحال الـ10 مساءً تأخر ولا يؤثر على الإنتاج"

متى بشاي
متى بشاي

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، مواعيد غلق المحلات اتأخر كثيرًا لتنفيذه والتعديل في مواعيد الغلق قرار نظامي وسيكون هناك حالة من تنظيم حركة البيع والشراء ولن يكون هناك نقص في عملية الشراء والبيع ولكن سيكون هناك عملية تنظيمية وتغيير سلوك المواطنين.

 

وأوضح "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا القرار يراضي الجميع وسيكون هناك شوارع منخفضة الكثافة المرورية، وهناك مواعيد لعمليات الشراء وستضيف حياة منظمة بشكل أكبر.

 

وأشار إلى أن هذا القرار يوفر الكهرباء للمصانع والمحلات والمولات، مؤكدًا أن الشوارع كانت مليئة بالأنوار في الساعة الـ12 صباحًا، والمواعيد الجديدة تساعد الجميع من المواطنين وأصحاب المحال التجارية ويوفر لهم الكهرباء لشراء المنتج والمواد الخام، متابعًا: “قرار مواعيد غلق وفتح المحال التجارية سيلزم المواطن بالشراء في المواعيد المحددة من قبل الحكومة”، وقرار غلق المحال الساعة 10 مساءًا لا يؤثر على الإنتاج.

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