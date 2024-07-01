"القاهرة الإخبارية": متوقع حضور مليون زائر بمهرجان العلمين الجديدة بدورته الثانية

تحدث الإعلامية نهى درويش، موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى العلمين الجديدة، عن الاستعدادات الأخيرة لإنطلاق مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، موضحًا أنه سيجري إعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وأضافت خلال برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيجري الإعلان فيه عن الفعاليات وكل الحفلات سواء الحفلات الغنائية أو المسابقات الرياضية أو العروض الأخرى، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من المهرجان حققت نجاحا كبيرا للغاية، كما حضره عددا كبيرا من مختلف دول العالم، ومن المتوقع حضور مليون زائر تقريبا، موضحة أنه خلال عام حدثت تطورا كبيرا بالمكان سواء بالمباني أو الممشى السياحي.

وتابعت: “السائحين القادمين من اليونان مثلا يكونون في حالة انبهار من الساحل الشمالي، كما أن شواطئ العلمين ليس بها أي أخطار كغيرها من الدول”.

وفي وقت سابق، قالت الإعلامية منة الشرقاوي، إن مهرجان العلمين قدم مدينة العلمين كنموذج لمدينة عصرية على أرض مصر، كما أنها أصبحت وجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على الساحل الشمالي.

وأضافت “الشرقاوي” خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المهرجان جمع بين الأنشطة الترفيهية والأنشطة الثقافية والفنية، وهو ما كان واضحا للجميع، وخلق رغبة عند السياح لحضور المهرجان وزيارة مدينة العلمين.

مدينة العلمين تتميز بمشروعاتها

وتابعت: “مدينة العلمين تتميز بمشروعاتها التي تجعلها صالحة للإقامة وتجعل السائحين والمستثمرين موجودين طول السنة، وليس أشهر الصيف فقط”

من حق المصريين أن يفخروا بهذا الإنجاز

وأشارت إلى أنّ المصريين من حقهم أن يفخروا بهذا الإنجاز، حيث سلط عدد كبير من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا العربية والأجنبية على المهرجان مثل السعودية والإمارات وروسيا، وكل ذلك يكون له تأثير كبير على حركة السياحة.