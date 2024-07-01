نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار.. حالة الطقس في السعودية اليوم

تشهد اغلب مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية نشاط واضح للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي، عبر موقعه الاإلكتروني حول تقريره اليومي عن حالة الطقس، أنه متوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 1-7-2024



ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من مدن السعودية:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 43 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 42 والصغرى 29.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 45 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 29.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 47 والصغرى 29.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 39 والصغرى 27.

درجة الحرارة في أبها العظمى 31 والصغرى 19.

درجة الحرارة في حائل العظمى 40 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 40 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جازان العظمى 39 والصغرى 34.

درجة الحرارة في نجران العظمى 40 والصغرى 28.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 46 والصغرى 31.

درجة الحرارة في طريف العظمى 35 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 31 والصغرى 23.