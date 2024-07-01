مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في صادراتها الزراعية

شهدت صادرات مصر الزراعية طفرة هائلة خلال العام الجاري، حيث تجاوزت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بقيمة 2.8 مليار دولار.

ويعود هذا الإنجاز إلى المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات.

زيادة في الصادرات

زيادة الصادرات: ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 220 ألف طن عن العام الماضي، ليصل إلى 4.8 مليون طن.

قفزة في القيمة: بلغت قيمة الصادرات الزراعية 2.8 مليار دولار، بزيادة 589 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

منتجات رئيسية: تشمل أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، الرمان، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الطماطم، والعنب.

الدعم الرئاسي: وجه الرئيس السيسي بتطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة لتعزيز الصادرات.

الأمن الغذائي: ساهمت المشروعات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال توفير احتياجاتهم من المنتجات الزراعية.

تفاصيل الصادرات:

الموالح: احتلت الموالح المرتبة الأولى في الصادرات الزراعية بحجم 2 مليون و5 آلاف طن.

البطاطس: جاءت البطاطس في المرتبة الثانية بحجم 926 ألف طن.

البصل: احتل البصل المرتبة الثالثة بحجم 131 ألف طن.

الفاصوليا: احتلت الفاصوليا (طازجة + جافة) المرتبة الرابعة بحجم 84 ألف طن.

العنب: احتل العنب المرتبة الخامسة بحجم 72 ألف طن.

البطاطا: احتلت البطاطا المرتبة السادسة بحجم 65 ألف طن.

الطماطم: احتلت الطماطم المرتبة السابعة بحجم 37 ألف طن.

الفراولة: احتلت الفراولة المرتبة الثامنة بحجم 21 ألف طن.

الثوم: احتل الثوم المرتبة التاسعة بحجم 17 ألف طن.

الجوافة: احتلت الجوافة المرتبة العاشرة بحجم 11 ألف طن.

الرمان: احتل الرمان المرتبة الأخيرة بحجم 9 آلاف طن.

دلالة هذه الطفرة:

يُظهر هذا الإنجاز الكبير مدى نجاح استراتيجية مصر لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز دورها كمركز إقليمي لتوريد المنتجات الزراعية عالية الجودة.