الأوكرانيون يفشلون في اختراق منطقة دنيبرياني الروسية ويتكبدون خسائر كبيرة

قال فلاديمير سالدو حاكم منطقة خيرسون الروسية، إنه تم صد جميع محاولات القوات الأوكرانية لاقتحام الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من دنيبرياني في منطقة خيرسون، مما تسبب في خسائر فادحة لهم.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال سالدو "بعد كرينكي، حاولت الوحدات الأوكرانية النزول على الضفة اليسرى بالقرب من دنيبرياني، لكن هذه المحاولات تم صدها، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر فادحة".

يذكر أن دنيبرياني هي بلدة تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، على بعد 15 كيلومترًا شرق قرية كرينكي، وكانت تحت نيران العدو باستمرار بسبب موقعها على ضفة النهر.

حاكم بيلغورود: 40 طائرة بدون طيار هاجمت المنطقة وقتلت طفلة



وعلى صعيد آخر قال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف على موقع فكونتاكتي إن نحو 40 طائرة بدون طيار هاجمت منطقة بيلغورود الحدودية في اليوم الماضي.

وأضاف أن ما يصل إلى 40 طائرة بدون طيار نفذت هجمات على منطقة بيلغورود، كما أن القوات الأوكرانية قصفت مستوطنات في أنحاء المنطقة 10 مرات أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات وإصابة سبعة أشخاص.

وقال جلادكوف إن خمسة منازل دمرت بالكامل في منطقة بيلغورود نتيجة للهجمات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى أن 26 منزلا آخر وخمس شقق في مبان سكنية تضررت.