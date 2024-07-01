أوكرانيا تهاجم مناطق روسية بـ25 طائرة مسيرة

قال مسؤولان روسيان إنّ أوكرانيا هاجمت منطقتي بريانسك وكورسك في روسيا، بما لا يقل عن 25 طائرة مُسيّرة، وإنه تّم تدمير جميع الطائرات المهاجمة، بحسب "رويترز".

قال ألكسندر بوجوماز، حاكم بريانسك عبر تطبيق تيليجرام، إنَّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 18 طائرة مُسيّرة فوق بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف أنَّ الهجمات جاءت على عدة موجات وتمَّ إسقاط الطائرات المُسيّرة في أنحاء كثيرة من المنطقة.

من جهته، قال أليكسي سميرنوف، حاكم كورسك، الواقعة أيضًا على الحدود مع أوكرانيا عبر تطبيق تيليجرام، إنه جرى تدمير 7 طائرات مُسيَّرة فوق المنطقة.

وأكد بوجوماز وسميرنوف على عدم وقوع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة الهجمات.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من التقارير، ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا.

وتقول كييف إنَّ الهجمات على البنية التحتية للجيش الروسي وقطاعي النقل والطاقة اروسيين، تأتي ردًا على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية على أوكرانيا في عام 2022.