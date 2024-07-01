ماسك الطماطم لتوهج البشرة وجعلها أكثر نضارة

هناك العديد من الأقنعة “الماسكات” الطبيعية التي تعزز نضارة الوجه، ومنها استخدام الطماطم في صنع عدد من الماسكات خاصة المقشرات وإدراجها في روتين العناية بالبشرة.

ووفق لموقع "jagran"، فإن استهلاك الطماطم مفيد للصحة، لأنها تحتوي على فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية التي تحافظ على صحة الجسم، بل ومفيدة أيضا للبشرة، نظرا لاحتوائها على مركب يسمى اللايكوبين، وهو يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

واحتواء الطماطم على فيتامين C يجعل الوجه يتوهج ويساعد في إزالة العيوب، كما أن الطماطم غنية بمضادات الأكسدة، التي تحافظ على شباب البشرة وتقلل أيضًا من الشيخوخة.



ماسكات ومقشرات الطماطم الطبيعية لنضارة البشرة



مقشر الطماطم والعسل والقهوة

اهرسي حبة طماطم وأضيفي إليها ملعقة عسل، وملعقة واحدة من مسحوق القهوة واخلطها جيدًا وافرك بها الوجه والرقبة واتركيها من 5ل 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

العسل سوف ينعم البشرة والقهوة سوف تزيل الجلد الميت.

مقشر الطماطم والسكر والدقيق

خذ الطماطم واطحنها في الخلاط، أضف عليها ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الدقيق، امزجها جيدًا وقم بإعداد عجينة.

قم بتدليك وجهك ببطء بأيدي خفيفة، لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسل وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد وامسحيه بقطعة قماش جافة، بعد الانتهاء ضعي مرطبا.



ماسك ومقشر الموز بالطماطم

اهرسي الموز في وعاء واطحني الطماطم واخلطيها، ضع الخليط على وجهك ورقبتك وافركه جيدًا وبعد مرور 10-15 دقيقة، اغسله بالماء الفاتر، سيجعل بشرتك ناعمة.

ماسك الطماطم بالزبادي

اهرسي حبة طماطم واحدة في وعاء، ثم أضف عليها ملعقة واحدة من اللبن الرائب، ضع هذا الخليط على الوجه والرقبة وافركه بأيدي خفيفة وبعد مرور بضع دقائق اغسله بالماء البارد.