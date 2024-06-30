رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «المصرية للاتصالات» و«4iG» المجرية باستثمارات 600 مليون دولار

على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى؛ شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، ومجموعة 4iG، المجموعة الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المجر ومنطقة غرب البلقان، لإنشاء مشروع مشترك لبناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل ووصلات الألياف الضوئية حتى أبراج الهاتف المحمول، بغرض البيع بالجملة لخدمات البنية التحتية الخاصة بشبكات الإتاحة في مصر. وذلك بحضور الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ووقع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، و جيليرت زولتان، رئيس مجلس إدارة مجموعة 4iG، بحضور عدد من قيادات الشركتين.

ويهدف المشروع المشترك إلى بناء شبكة ألياف ضوئية على أعلى مستوى من الحداثة وذات سرعات مرتفعة لنحو ستة ملايين وحدة (سكنية / تجارية) مستقبلاً؛ باستثمارات لا تقل عن 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الإتاحة غير النشطة في مصر.

وتتماشى هذه الشراكة مع خطة الشركة المصرية للاتصالات لتحويل جميع أنحاء الجمهورية إلى شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مصر الرقمية". وفيما يخص خدمات البيانات للهاتف المحمول، ستُمكن خدمة الألياف الضوئية حتى الموقع شبكات مشغلى الهاتف المحمول فى مصر من تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير وتعزيز إتاحة الشبكة ومرونتها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة 4iG المجرية يعزز من الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وفقا لأحدث التقنيات على النحو الذى يسهم فى تحسين خدمات الاتصالات وتقديمها للمواطنين بكفاءة عالية، وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دفع الجهود المبذولة لنشر الخدمات الرقمية حيث تعد البنية التحتية الرقمية الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الرقمى؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لمد شبكة الألياف الضوئية فى كافة أنحاء الجمهورية باستثمارات 2.5 مليار دولار منذ 2018 بهدف رفع كفاءة الانترنت؛ مضيفا أن المشروع أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت 13 ضعفا خلال السنوات الست الماضية، كما تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019.

وقال المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عقب التوقيع: "سعداء بالشراكة مع مجموعة 4iG، ونؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُتيح لنا الاستفادة من الخبرات والمهارات المتكاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا: سنسعى جاهدين لتسريع عملية التحول الرقمى فى مصر من خلال توفير شبكة متطورة مجهزة بأحدث تقنيات المستقبل. وسيُتيح ذلك لعملائنا الاستمتاع بتجارب رقمية غنية ومتنوعة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة. وستُساهم هذه الشراكة أيضا فى تعزيز تقنية الجيل الخامس وفتح آفاق جديدة لخدمات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء وشبكات المؤسسات. كما نثق بأنّ هذه الشراكة ستُتيح لنا تقديم أداء استثنائى يلبى احتياجات الأجيال القادمة، مع الحفاظ على مكانتنا كأحد رواد خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر."

وعلق جيليرت زولتان، رئيس مجلس إدارة مجموعة 4iG قائلاً: "يمثل هذا التعاون فرصة أخرى لمجموعة 4iG لتسويق خبراتها على المستوى الدولى بما يتماشى مع استراتيجيتنا التجارية طويلة المدى. لقد وجدنا أن الشركة المصرية للاتصالات أفضل شريك لتحقيق طموحنا، تمامًا كما فعلنا فى مشروع الكابل البحرى الذى تم إطلاقه بالفعل. إن الجمع بين نقاط القوة والخبرة لدى الشركتين تنبأ بنجاح برنامج تطوير شبكة الألياف الضوئية المصرية. كما أنها تضمن تطبيق أحدث التقنيات والابتكارات، فضلاً عن إنشاء خدمات عالية الجودة فى جميع أنحاء الجمهورية."

الجدير بالذكر أن جهود الشركة المصرية للاتصالات والتحديثات للشبكة المستمرة أدت إلى تعزيز قدرة البنية التحتية على استيعاب الزيادة غير المسبوقة فى حجم الحركة، وكذلك تعزيز التحول الرقمى المستمر فى مصر.



عن مجموعة 4iG:

شركة مساهمة باغلبية مجرية ومقرها بودابست، المجر، هى مجموعة رائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المجر وغرب البلقان، وواحدة من الشركات الرائدة فى الاقتصاد الرقمى القائم على المعرفة حيث انه النهج الجديد والمبتكر للمجموعة - المُدرجة فى بورصة بودابست - ومكانتها كشركة رائدة فى مجال تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات فى المجر، يجعلها مزودًا رائدًا لخدمات الأعمال فى التحول الرقمى فى المنطقة. ولقد جعلت استراتيجية التوسع الديناميكية لشركة 4iG منها عاملا مهيمنًا فى أسواق الاتصالات المجرية وغرب البلقان. فضلا عن ذلك تعمل المجموعة باستمرار على توسيع خدماتها وخبراتها ومحفظتها لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة لأسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتوظف مجموعة 4iG أكثر من 8000 شخص.

عن الشركة المصرية للاتصالات:

الشركة المصرية للاتصالات هى الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، حيث تقدم مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات لقاعدة عملاء متنوعة. تخدم الشركة عملائها من الأفراد والمجتمعات العمرانية والشركات والمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتقدم المصرية للاتصالات حقيبة شاملة ومبتكرة ومتنوعة من الخدمات، من خدمات الصوت الثابت والمحمول إلى حلول البيانات والتى تمثل عنصراً أساسياً فى بناء المجتمع الرقمى الحالي. تشمل هذه الخدمات أيضًا الإنترنت عالى السرعة والحلول الذكية وخدمات مراكز البيانات وحلول الحوسبة السحابية المصممة خصيصًا للشركات.

بإرث غنى يمتد إلى 170 عامًا، تواصل الشركة المصرية للاتصالات ريادتها فى سوق الاتصالات المصرية من خلال توفير تكنولوجيا متطورة وبنية تحتية قوية وشبكة واسعة من الكابلات البحرية لتلبية احتياجات عملائها من الشركات والأفراد. يتضح دور الشركة المحورى فى مجال الاتصالات فى مصر من خلال تغطية شبكتها الممتدة ونطاق خدماتها الواسع وتفانيها فى تعزيز الابتكار. بالإضافة إلى علامتها التجارية للهاتف المحمول "WE"، تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة ملكية كبيرة تبلغ 45٪ فى شركة فودافون مصر.