الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

نتائج أولية.. الغزواني يفوز في انتخابات الرئاسة بموريتانيا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

أظهرت نتائج أولية بعد إحصاء الأصوات في 99.15% من مراكز الاقتراع في موريتانيا، اليوم الاثنين، أنَّ الرئيس محمد ولد الغزواني فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 يونيو 2024.

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ووفقًا لـ "رويترز"، أظهرت النتائج التي نشرت على موقع مفوضية الانتخابات على الإنترنت، أنَّ الغزواني فاز بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على ما يزيد على 56% من الأصوات.

وخرج قرابة مليوني ناخب موريتاني، أمس الأول، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد من بين 7 مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.

ويواجه ولد الشيخ الغزواني 6 مرشحين منهم أعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2019 بعد الغزواني بأكثر من 18% من الأصوات، وكان الغزواني قد انتخب لولاية أولى في ذلك العام.

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