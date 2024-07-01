الدفاع الجوي الروسية يعلن اسقاط تسع طائرات مسيرة فوق بريانسك

أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت تسع طائرات مسيرة فوق المنطقة، مضيفا أنه لم تحدث أضرار أو إصابات.

وقال على قناته بموقع التواصل الاجتماعي تليجرام : "تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي عبر طائرات بدون طيار.. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تسع طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين..ولم تقع إصابات أو أضرار".

يذكر أن أمس شهد وفاة طفلة حيث قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات توفيت وأصيب أربعة آخرون من أفراد أسرتها بعد أن هاجمت طائرة بدون طيار أوكرانية FPV سيارتهم في منطقة بيلغورود.

وكتب على قناته على تليجرام: "كانت داخل السيارة عائلة مكونة من خمسة أفراد: الجد والجدة وزوجان وطفلهما..والأمر الأكثر فظاعة حدث - توفيت الفتاة البالغة من العمر أربع سنوات متأثرة بجراحها.. وأقدم خالص تعازيي للعائلة.. وكل من كانوا في السيارة أصيبوا بجروح مختلفة من الشظايا".

وبحسب المحافظ فإن حالة الجد حرجة.