إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم، استمرار حملات الإزالة لإعادة الانضباط والمحافظة على الرقعة الزراعية، وعدم السماح بوجود اي تعديات أو مخالفات وإزالة أي مخالفة بشكل فوري ،مشددا على عدم التهاون أو استثناءات في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية، موجها رؤساء الاحياء والوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة و رصد أي مخالفات و إزالتها فوراً في المهد، بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية والجهات المعنية.

‎خلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن، من التصدي لعدد 9 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ودون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم من بينها فك عدد 3 شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، وذلك بعدد من أحياء مدينة الفيوم وقرى المركز.

إزالة التعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم

وصرح رئيس المركز بأن المخالفات عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية بزاوية الكرادسة، وأسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية بقرى الناصرية والعدوة وهوارة المقطع، بالإضافة إلى إزالة حفر أساسات وتجهيزات للأعمال الخرسانية بناحية قرية زاوية الكرادسة وكفور النيل ودمشقين والعزب والطريق الدائري، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود الجمال نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمحاسب خليفه روبي نائب رئيس المركز لشئون الإشغالات والمرافق، والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بالمركز، والمهندس ماهر عبدالتواب مساعد رئيس المركز، والمحاسب محمد عثمان مدير إدارة المتابعة بمدينة الفيوم، والمهندس محمد خليفة مدير إدارة العلاقات العامة بمركز ومدينة الفيوم.

ووجه "فراج"، بضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.