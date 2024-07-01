الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

إبراهيم صلاح: زيزو إضافة للمنتخب الأولمبي.. وهذه مشكلة الزمالك

زيزو
زيزو

أشاد إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق بمستوى أحمد السيد زيزو، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي في الفترة الأخيرة.

إقرأ أيضًا..

txt

زيزو: عمري ما حسيت إني لاعب كرة حقيقي إلا في الزمالك

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "الشغل الشاغل للنادي الأهلي هو التعاقد مع ظهير أيسر بعد إصابة علي معلول".

وتابع: "الأهلي يمكنه الحصول على أي لاعب، لأنه يمتلك موارد مادية كبيرة، وهناك أزمة في مركز الظهير الأيسر في الدوري ومعظم المحترفين يلعبون في مركز الظهير الأيسر".

وأكمل: "الزمالك عنده مشكلة كبيرة إنه بيمشي على سطر ويسيب سطر، تبقى كسبان بطولة قارية وبعدها تخسر من فريق صغير، علينا التفكير في استمرارية الفوز، وهذا المركز لا يليق بالزمالك".

وأتم: "زيزو إضافة كبيرة للزمالك ومنتخب مصر، وله طريقة لعب وأداء متميز، وسيكون تواجده مهم للغاية مع المنتخب.

مواد متعلقة

فتوح ينهى مرحلة التأهيل قبل العوده لتدريبات الزمالك

بركات: جوميز طور أداء هذا اللاعب في الزمالك

محمد صلاح: الزمالك كان يستطيع إضافة أهداف أمام الأهلي في هذا التوقيت

حرب ساخنه بين أحمد سليمان وشوبير تشعل السوشيال ميديا

السودان عام من الحرب والدمار.. الكل خاسر

مختار مختار: كولر أخطأ في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

محمد صلاح عن تشكيل الأهلي أمام الزمالك: تأليف من كولر

الرواية‭ ‬الصهيونية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬النقض‭ ‬والتفكيك‭ ‬‮«‬2‭/‬‮٢»‬
الجريدة الورقية