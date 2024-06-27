الجمعة 28 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ديربي القناة .. المصري يحقق فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق المصري فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 28 من الدوري الممتاز.
 

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جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13 عبر لاعب الإسماعيلي محمد الدسوقي بالخطأ في مرماه .
بتلك النتيجة يأتي فريق الإسماعيلي بالمركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما نجح المصري في الوصول إلى النقطة 45 ، محتلاً بها الترتيب الثالث.

ومثل الإسماعيلي في اللقاء كل من ..
حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.
الدفاع: عبد الكريم مصطفي، عماد حمدي، محمد دسوقي ومحمد نصر.
الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.
الهجوم:  نادر فرج وإيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من  : في حراسة المرمى كمال السيد ، عصام صبحي وحاتم سكر ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وخالد النبريص.

بينما جاء التشكيل الأساسي للفريق البورسعيدي كما يلي ..
حراسة المرمى : محمود جاد  .
الدفاع : كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي .
الوسط :  أمادو با معتز زدام، ميدو جابر ، سمير فكري  ، حسين فيصل .
الهجوم : فخر الدين بن يوسف.

وجاءت  قائمة البدلاء  كما يلي ..
محمد شحاته ، أحمد عيد ، عمرو موسى، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، غيلاس جناوي  ، أحمد شرف.

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