شباب الوفد يشاركون في احتفالية تنسيقية الأحزاب بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

شارك عدد من قيادات وأعضاء شباب حزب الوفد بالاحتفالية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين داخل مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمناسبة مرور 11 عام على ثورة 30 يونيو المجيدة.

وحضر الاحتفالية عدد كبير من قيادات وكوادر الأحزاب السياسية والنشطاء المدنيين، حيث ألقيت كلمات تناولت أهمية ثورة 30 يونيو وما حققته من إنجازات للوطن والمواطن، كما تخلل الحفل عروض فنية وموسيقية متنوعة.

وقال شباب الوفد : "نشارك في هذا الاحتفالية لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، ونؤكد على أهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت بعد هذه الثورة المجيدة. ونحن كشباب أحزاب سياسية نتطلع إلى المزيد من التكامل والتنسيق فيما بيننا لخدمة مصر وتحقيق طموحات شعبنا".

يذكر أن الحفل بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو حضره عدد من كبار المسؤولين بالدولة وقيادات الأحزاب والحركات السياسية.