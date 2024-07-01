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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

حمزة الجمل: الأحداث في الكرة المصرية صعبة واحترم عامر حسين ولا بد من عذره

جمال حمزة
جمال حمزة

أكد حمزة الجمل المدير الفني السابق لنادي النجف العراقي، أن ما يحدث في الكرة المصرية صعب ومعقد للغاية، ولا يوجد تعجب من ما يحدث في الوقت الحالي.

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وتابع الجمل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا أتعجب ما يحدث في الكرة المصرية هذا أمر موجود منذ فترة كبيرة، وأتمنى أن ينصلح الحال".

وأضاف حمزة الجمل: "الكرة في الدوري العراقي تُدار عن طريق الشركة المسؤولة عن الليجا الإسبانية، وعامر حسين يفعل ما بوسعه وأنا أعلم مجهود هذا الرجل ولا بد من عذره".

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