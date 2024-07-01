يورو 2024: أرقام واحصائيات مباراة إنجلترا وسلوفاكيا

تأهل منتخب انجلترا الى الدور ربع النهائي لبطولة يورو ٢٠٢٤ بشق الأنفس بعد فوزه على منتخب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شالمة ارينا بمدينة جيلسينكيرشن ضمن مباريات الدور الثاني لبطولة كأس أوربا ٢٠٢٤ .

منتخب انجلترا كاد ان يودع البطولة مبكرا بعدما ظل متأخرا في النتيجة بهدف لمنتخب سلوفاكيا حتى تمكن جود بيلينجهام من معادلة النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ثم عاد هاري كين ليسجل هدف انجلترا الثاني .

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منتخب انجلترا حقق الفوز للمرة الرابعة في تاريخه في مباريات الادوار الاقصائية في اليورو بعد تقدم منافسوه بهدف ولا يتتقدم عليه سوى المنتخب الفرنسي الذي نجح في تحقيق هذا الإنجاز في خمس مباريات .

هدف جود بيلينجهام في الدقيقة ٩٤ و ٣٤ ثانية من أحداث المباراة جاء من اول تسديدة للمنتخب الانجليزي بين قائمي وعارضة منتخب سلوفاكيا وهو ايضا اكثر هدف متأخر سجله مناخب انجلترا عبر تاريخه في البطولات الكروية العشر.

هدف انجلترا الثاني بقدم الأمير هاري كين هو اسرع هدف يسجل في الأوقات الإضافية في تاريخ اليورو حيث جاء في الثانية الخمسين من احداث الشوط الإضافي الاول وبهذا تستحوذ انجلترا على الهدف الأسرع بعد انطلاق الأشواط الإضافية في البطولات الكبرى ( كأس العالم و يورو) حيث يعد منتخب انجلترا صاحب اسرع هدف في الأشواط الإضافية في كأس العالم بهدفه في مرمى بلجيكا في كأس العالم عام ١٩٥٤ .

نجم منتخب سلوفاكيا إيفان شرانز اصبح هو ثاني هدفي اليورو برصيد ثلاثة أهداف وهو رقم لم يصل اليه لاعب سلوفاكي .

خمسة كروت صفراء تم اشهارها خلال مباراة انجلترا مع سلوفاكيا في الشوط الاول و هو أكثر الأشواط التي شهدت بطاقات صفراء خلال مباريات اليورو.

هاري كين لعب مباراته رقم ٧٩ الدولية مع منتخب انجلترا وهو الرقم القياسي لاكثر الاعبين مشاركة مع المنتخب الانجليزي عبر تاريخه .