ضبط عامل أصاب مبيض محارة بطلق ناري بالعسيرات

أصيب مبيض محارة في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بطلق ناري باليد اليسرى تعدى عليه عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة على ملكية منزل بذات الناحية وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد . ج . م . ا" 36 سنة مبيض محارة مصاباً بطلق ناري اليد اليسري يقيم بدائرة المركز .

وقال المصاب إتهم "حسين م ح م" 28 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات سابقة على ملكية منزل بذات الناحية .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد قسم الكوثر شمال شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في مطعم مأكولات بالطابق الأرضي بعقار بدائرة القسم بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز بالمطعم دون حدوث إصابات بشرية نتج عنه احتراق بعض محتويات المطعم وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي قسم شرطة الكوثر بلاغا بنشوب حريق بمطعم مأكولات بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمطعم خاص بالطابق الأرضي ملك "محمد . ع . م . ا" 48 سنة صاحب المطعم يقيم مركز أخميم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال "سامح . ر . ح . د" 44 سنة عامل بالمطعم يقيم مركز أخميم بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بالمطعم ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق بعض محتويات المطعم .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .