الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

إبراهيم صلاح: الزمالك في حاجة للتعاقد مع 7 لاعبين استعدادًا للموسم الجديد

إبراهيم صلاح
إبراهيم صلاح

عبر إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق عن سعادته بتجديد تعاقد محمد صبحي حارس الفريق الكروي الأول بالنادي بمدة 4 مواسم.

إقرأ أيضًا..

txt

ناقد رياضي : اتحاد الكرة الجزائري سبب فشل ضم بلعيد للأهلي

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "الزمالك يحتاج للتعاقد مع بعض اللاعبين في فترة الانتقالات القادمة من أجل تدعيم الفريق".

وتابع: "الزمالك سيسعى للتعاقد مع مدافعين، وظهير أيسر، ورأس الحربة وجناح، ونحتاج لـ 6 أو 7 لاعيبه في الموسم الجديد حتى يتمكن الزمالك من المنافسة على كل البطولات القادمة".

وأتم: "محمود علاء لاعب كبير وأسعد الجماهير البيضاء كثيرًا، ولديه شخصية قوية، ونشكره على المدة التي قضاها وهو قادر على العطاء ولكن دي قناعة مدير فني، وده لا يقلل من قيمة محمود علاء".

وأردف: "المثلوثي من أفضل اللاعبين في الزمالك، ويلعب في غير مركزه، ونعتمد عليه بشكل كبير، والزمالك بحاجة للتعاقد مع لاعبين دوليين لمساندة الفريق في الفترة القادمة.

مواد متعلقة

حرب ساخنه بين أحمد سليمان وشوبير تشعل السوشيال ميديا

محمد صلاح: الزمالك أكثر جاهزية من الأهلي ولديه الحافز الأكبر للفوز

أيمن يونس: الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في مواجهة الزمالك

محمد صلاح: سامسون مفاجأة الزمالك فى القمة

الرواية‭ ‬الصهيونية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬النقض‭ ‬والتفكيك‭ ‬‮«‬2‭/‬‮٢»‬

محاولات سعودية جديدة للتعاقد مع محمد صلاح

اتحاد جدة يعود من جديد ويجهز عرضا لصلاح

نشرة التوك شو.. إمام عاشور والعودة للزمالك وأحمد الطيب يرد على جماهير الأهلي

الجريدة الورقية