إبراهيم صلاح: الزمالك في حاجة للتعاقد مع 7 لاعبين استعدادًا للموسم الجديد

عبر إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق عن سعادته بتجديد تعاقد محمد صبحي حارس الفريق الكروي الأول بالنادي بمدة 4 مواسم.

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وقال إبراهيم صلاح في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "الزمالك يحتاج للتعاقد مع بعض اللاعبين في فترة الانتقالات القادمة من أجل تدعيم الفريق".

وتابع: "الزمالك سيسعى للتعاقد مع مدافعين، وظهير أيسر، ورأس الحربة وجناح، ونحتاج لـ 6 أو 7 لاعيبه في الموسم الجديد حتى يتمكن الزمالك من المنافسة على كل البطولات القادمة".

وأتم: "محمود علاء لاعب كبير وأسعد الجماهير البيضاء كثيرًا، ولديه شخصية قوية، ونشكره على المدة التي قضاها وهو قادر على العطاء ولكن دي قناعة مدير فني، وده لا يقلل من قيمة محمود علاء".

وأردف: "المثلوثي من أفضل اللاعبين في الزمالك، ويلعب في غير مركزه، ونعتمد عليه بشكل كبير، والزمالك بحاجة للتعاقد مع لاعبين دوليين لمساندة الفريق في الفترة القادمة.