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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

أحمد ساري: حكم مباراة الاتحاد والداخلية أعترف بصحة الهدف الملغي

حمد ساري
حمد ساري

قال أحمد ساري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن إقامة مباريات الدوري في الساعة الرابعة عصرا كارثة.

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وأضاف ساري في تصريحات مع الاعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: لاعبي الاتحاد صعبوا عليا أمام الداخلية من ارتفاع درجات الحرارة.
وواصل: هدف الاتحاد الملغي أمام الداخلية، كلام حكم القار أكد أن المخرج لم يعيد له لقطة الهدف عندما تحدثت معه بين الشوطي، والجميع أكد لنا أن الهدف صحيح .
وواصل: عدم احتساب الهدف أمام الداخلي،ة وكلام الحكام بعد المباراة الذي أكدوا صحته علشان أنا اتعذب، ونادي الاتحاد كبير بجماهيره ونادي الاتحاد يمر بفترة صعبة ويحتاج إلى فوز من أجل الخروج من بعض الأزمات.
وأكمل: لعبنا أمام الداخلية في ظروف صعبة أما الداخلي، ولكنني راض عن أداء ونتيجة المباراة في النهاية

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