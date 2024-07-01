سقوط جزئى لعقار ميامى يتسبب فى ذعر المواطنين بالإسكندرية

شهد كورنيش البحر بالإسكندرية، عند منطقة ميامي، انهيار أجزاء من عقار مكون من 7 طوابق، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما أصدر الحي قرارًا بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار أمام نادي السيارات بمنطقة ميامي بكورنيش الإسكندرية، ووجود أجزاء أخرى معلقة تمثل خطورة داهمة على المارة، وانتقلت قوة أمنية رفقة مسئولي حي المنتزه أول ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ.

بالفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي و7 طوابق علوية، وتبين سقوط أجزاء من الشرفات والواجهة على الطريق العام دون حدوث إصابات بين المارة أو قاطنيه.

وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أن العقار صادر له رخصة ترميم رقم 92 لسنة 2013 والذي يقضي بتخفيف أحمال للطابقين الخامس والسادس فوق الميزان وترميم باقي العقار ترميمًا شاملًا.

وأِشار إلى أنه تحرر محضر برقم 6609 بقسم شرطة المنتزه أول لإخلاء المحلات والعقار من السكان دون المنقولات نظرًا لخطورته الداهمة، فيما جرى وضع حواجز خشبية في محيطه لحماية المارة والسيارات.

كشف شاهد عيان أن العقار قديم ومتهالك، ولا يوجد اهتمام بصيانته والطوابق العليا منه مأهولة بالسكان، موضحة أن عدم تنفيذ القرارات يعود إلى صاحب العقار أو اتحاد الشاغلين.

وكان عدد من الأهالي شكو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خطورة عقار كائن في منطقة ميامي شرق الإسكندرية، أمام شاطئ بحر ميرامار الشرقي وتهديده لحياة قاطنيه والمارة والـ3 محال بأسفله، خاصة بعد سقوط أجزاء منه أمس الأول الجمعة.

في سياق آخر، كان سكان العقار رقم 36 بشارع علي بك، امتداد محكمة محرم بك، وسط المحافظة، قد شكا من ميل العقار المجاور لهم رقم 34، مما أحدث تصدعات في منازلهم، مؤكدين أن الوضع خطير وينذر بكارثة لعشرات الأسر، ومناشدين المسؤولين بسرعة اتخاذ القرار اللازم حيال الواقعة.