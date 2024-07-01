شبانة: مجلس الزمالك لم يحقق أي مكاسب من الانسحاب أمام الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك تسبب في حالة غضب وانقسام جماهيري كبير بعد قرار عدم خوض لقاء الأهلي ومن ثم التراجع واللعب أمام سيراميكا كليوباترا دون تحقيق أي مكتسبات أو مطالب من التي ذكرت في البيان.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مستمر في عمله بصفة طبيعية، وبيان الزمالك الأول الذي احتوى على 4 مطالب رئيسية لم ينفذ منها شئ".

وأضاف: "لم يتم التحقيق مع طاقم حكام لقاء الزمالك والمصري، ولم يتم لعب مباريات الدور الأول قبل لقاءات الدور الثاني كما طلب النادي، ولم تحدث أي أمور من التي طلبها مسئولي النادي الابيض، وهو ما تسبب في حالة صدمة كبيرة للجمهور الزمالكاوي".

وواصل: "هناك حالة ارتباك كبيرة حدثت في مجلس الزمالك، وانخفضت اسهم حسين لبيب بعدما كان محل اعجاب كبير من جمهور النادي، الذي كان يدعمه في كل قراراته".

وتابع: "جرت محاولات كثيرة لإقناع نادي الزمالك بخوض لقاء القمة، وسط تصريحات عديدة من أحمد سالم المتحدث الرسمي، ثم فوجئنا بتصريح جديد من عضو المجلس أحمد سليمان يريد اعادة اللقاء، حتى الخطوة الوحيدة التي تم اتخاذها بالانسحاب أمام الأهلي يريدون التراجع عنها".

وأتم: "نادي الزمالك لم يحقق أي مكتسبات من وراء الانسحاب من لقاء الأهلي".