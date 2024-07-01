بسبب إرتفاع أمواج البحر غرق 3 أشخاص بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الإسكندرية من إنتشال جثمانى شابين غرقا في الشاطئ، ستانلى بعد أن سحبتهما الأمواج العالية للبحر، بسبب شدة التيار عقب تواجدهما بالشاطئ بشرق المحافظة.

وكان قد تلقى غواصي الإنقاذ بشاطئ ستانلي، بلاغًا بسقوط صنارة صيد من شاب أعلي كوبري ستانلي، وعندما نزل للحصول علي الصنارة داخل مياه البحر لم يستطيع مقاومة الأمواج المرتفعة فجرفه التيار إلي داخل البحر وغرق وعند محاولة أحد أصدقائه إنقاذه لقي مصرعه.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلي محل البلاغ ترافقهم قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، وتبين غرق كل من "محمود خالد محمود خطاب"41 سنة و"ناصر عبد الكريم عبد الناصر" 40 سنة، وتم انتشال جثمان الأول، وبعد مرور ساعات تم انتشال جثمان الثانى.

وتبين أن الشاب الأول كان يصطاد في وقت مبكر من صباح اليوم، وعند سقوط صنارته نزل لإحضارها من داخل المياه، لكنه لم ينتبه إلى خطورة الدخول لهذا العمق، وعندما شاهده صديقه يغرق نزل لإنقاذه، وهو ما رواه أصدقاؤهما من أعلى الكوبري حتى غرق الشابين بسبب ارتفاع الأمواج وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثامين إلي المستشفي لتسليهما إلي ذويهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانب اخر نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية مدعومة بغطاسين متطوعين في انتشال جثمان الطفل "محمد ج.م" الذي لقى مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ الزراعيين بالكيلو 21 غربي الإسكندرية، بعد يومين من أعمال البحث بمكان الغرق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق طفل أثناء نزول البحر بشاطئ الزراعيين في منطقة الكيلو 21 غربي المحافظة. وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق طفل يدعى "محمد. ج.م" 11 سنة، أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليها.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إنه جرى انتشال الجثمان بعد ظهوره طافيا على سطح المياه أمام الحاجز الثالث في منطقة النخيل، وتم نقله إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة