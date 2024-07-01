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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

تفاصيل اجتماعات لجنة التخطيط والاسكاوتينج بالأهلي

الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عقدت اجتماعًا اليوم داخل النادي للتناقش حول بعض الملفات.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بعد ذلك انضمت لجنة الاسكاوتينج برئاسة هاني رمزي، وتم ترشيح لاعبين جدد في الهجوم والجناح والدفاع وصانع ألعاب، لتدعيم صفوف الفريق".

وأضاف أمير هشام: "معظم اللاعبين أفارقة وتم تجديد ترشح بعض الأسماء القديمة ولاعبين مصريين، حيث تم متابعة الأرقام الخاصة بهؤلاء اللاعبين على مدار الفترة الماضية".

واستطرد: "هناك ثنائي في الدوري المصري ينالوا إعجاب إدارة الاسكاوتينج بشدة، وهم عبدالرحمن البانوبي لاعب نادي زد وعمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي، حيث يروا أنهم أفضل المواهب بالدوري وحصلوا على تقييم ممتاز من اللجنة".

واختتم: "تم عرض تقييم جديد أيضًا لكل من محمد إسماعيل ومصطفى العش ثنائي نادي زد، ولكن التقييم نفسه كحال التقييم القديم وهم لم ينالوا إعجاب اللجنة".

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