باحث: ثورة 30 يونيو شكلت المشهد الزراعي في مصر

قال الدكتور محمود كمال الباحث بوزارة الموارد المائية والري، إن لثورة 30 يونيو في مصر تأثير كبير على القطاع الزراعي مما أدى إلى تحسينات وإصلاحات عززت اقتصاد البلاد كان أحد التغييرات الرئيسية التي أحدثتها الثورة هو تنفيذ السياسات الرامية إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة الزراعية واضاف كمال ان الحكومة قدمت مبادرات لتحديث تقنيات الزراعة وتقديم الدعم للمزارعين وتعزيز الممارسات المستدامة ساعدت هذه الجهود في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع الإنتاج الزراعي في مصر

وأكد كمال، أن لثورة 30 يونيو أيضًا تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام وبينما شهد القطاع الزراعي تحسينات وأصبح أكثر قوة فقد ساهم في النمو الاقتصادي والاستقرار

وأضاف كمال، لم يؤدي الإنتاج الزراعي المتزايد إلى تعزيز الإمدادات الغذائية المحلية فقط بل أدى أيضًا إلى خلق فرص للتصدير وتوليد الإيرادات وتعزيز التجارة وأدت الإصلاحات في القطاع الزراعي إلى خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية بشكل عام لعبت ثورة 30 يونيو دورًا حاسمًا في تشكيل المشهد الزراعي في مصر وتعزيز اقتصاد البلاد.