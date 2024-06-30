مصرع وإصابة 33 شخص في حادث تصادم ميكروباص بجنوب سيناء

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرين، اليوم الأحد، في حادث تصادم عدد 2 ميكروباص بجنوب سيناء.



تلقى اللواء محمد العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم عدد 2 ميكروباص على الطريق الدولي القديم بالقرب من منطقة وادي تال التابع لمدينة أبورديس، وتم الدفع ب 15 سيارة إسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 27آخرين.

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبورديس العام ومستشفى شرم الشيخ الدولى ومستشفى رأس سدر الدولى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.



وتم إخطار إدارة جنوب سيناء وإدارة الطرق لرفع أثر الحادث من الطريق الجديد.