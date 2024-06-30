مأساة على طريق رأس سدر.. 6 ضحايا و22 مصابًا في تصادم ميكروباصين

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 22 آخرين، في حادث تصادم مروع بين ميكروباصين على طريق أبو زنيمة - رأس سدر.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع تصادم بين ميكروباصين على طريق أبو زنيمة - رأس سدر، قبل مركز شباب وادي تال بحوالي 20 كم.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعند الوصول، تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع المتوفين في ثلاجة الموتى تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.

وبحسب المعلومات الأولية، تشير التحقيقات إلى أن الحادث ناتج عن السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ من أحد الميكروباصين، مما أدى إلى اصطدامهما ببعضهما البعض.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته.

وفي سياق منفصل فقد شخص حياته وأصيب 4 أخرين بعدما صدمتهم سيارة أعلي الطريق الدائرى نطاق الهرم وتم نقلهم الى المستشفى وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بنطاق دائرة قسم الهرم؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، و تبين وفاة شخص وإصابة 4 أخرين جري نقلهم إلى المستشفى .



فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.