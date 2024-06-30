برلماني: ثورة 30 يونيو أطلقت شرارة معركة البناء والتنمية

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو المجيدة كتبت تاريخ جديد للدولة المصرية بعدما أنقذت مصر من براثن الإرهاب والتطرف وأسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تعترف بالأوطان وأرادت تشويه الهوية الوطنية المصرية لتحقيق أغراضها وأجندتها الخاصة.

وأضاف عثمان، أن الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو تأتي اليوم في ظل تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية، ونستلهم منها الإصرار والعزيمة والإرادة والعمل الجاد من أجل استمرار عملية البناء والتنمية وتدشين الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت الاستقرار والأمن والأمان للبلاد بعد فترة تعرضت فيها مصر لحالة من الفوضى وعدم الاستقرار والتهديد والوعيد من جماعة الإخوان للشعب المصري إلا أنه بالإرادة الشعبية القوية وانحياز القوات المسلحة للشعب استطاع المصريون إسقاط حكم الإخوان وكتبوا نهاية جماعة متطرفة تاجرت بالدين ورفعت شعارات وأكاذيب للوصول إلى السلطة وتحقيق أغراضها الخاصة.

وثمن النائب أحمد عثمان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وقوله إن مصر - رغم التحديات - تمضى على طريق التنمية والنهضة، مشيدا بكلمة الرئيس للمصريين، والتي قال فيها: "إلى كل رجل مصرى وسيدة مصرية، يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار، خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم، أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن .. إننى أعلم بشكل كامل حجم المعاناة، وأؤكد لكم أن شغلى الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام"، مؤكداً أن الرئيس يشعر بهموم المواطنين ويحرص على توفير حياة كريمة لهم وتخفيف معاناتهم.