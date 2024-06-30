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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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متحدث التنمية المحلية: "قرارات غلق المحال الـ10 مساءًا يستثنى منه البقالة والخضار والصيدليات"

خالد قاسم
خالد قاسم

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مواعيد الفتح والغلق للمحال التجارية والمولات على مستوى الجمهورية والتي انتهت اليه أعمال اللجنة العليا أن تكون التوقيتات الجديدة ومواعيد الفتح للمحال التجارية بداية من يوليو حتى الخميس الأخير من سبتمبر 7 صباحًا وتغلق الـ10 مساءً وتزيد ساعة في أيام الإجازات الرسمية ويومي الخميس والجمعة، بينما للمولات التجارية تفتح يوميًا الـ10 صباحًا وتغلق 12 صباحًا وفي أيام الاجازات تزيد لتغلق في الـ1 فجرًا.

 

وأشار "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المطاعم والكافيهات تغلق في الـ12 منتصف الليل على أن يتم زيادة ساعة في الاجازات الرسمية وأيام الخميس والجمعة والدليفري يعمل على الـ24 ساعة، الورش داخل محطات الوقود تعمل كما هي لطبيعتها العاجلة.

 

وتابع: "قرارات غلق المحال يستثنى منه البقالة والسوبر ماركت والخضار والفاكهة والصيدليات مراعاة للخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين".

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